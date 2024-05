Info trafic: un cadavre de chevreuil, un accident et quelques files... voici l'état des routes ce lundi matin

7 minutes à ajouter sur l'E19 venant d'Anvers entre Peutie et Machelen et des files presque insignifiantes sur l'E411 Namur-Bruxelles au niveau du Carrefour Léonard (+2min)

Vous patientez maintenant 10 minutes également sur l'E40 entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne.

Dans l'autre sens, toujours 5 minutes entre Strombeek-Bever et Jette.

10 minutes à ralentir sur le ring intérieur entre Expo et Machelen et également 10 minutes avant le Tunnel des 4 Bras de Tervuren.

07h09

Un cadavre de chevreuil sur l'E429

Un cadavre de chevreuil est signalé en bande de gauche sur l'E429 Tournai-Bruxelles à hauteur de Marcq en direction de Bruxelles. Prudence donc.

Les files sont présentes sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen (+8 min) et 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (+10 min)

Dans l'autre sens, en extérieur, quelques légères files (+2 min) entre Strombeek-Bever et Wemmel vers Grand-Bigard.

Les files sont aussi réduites sur l'E40 Liège-Bruxelles avec 3 minutes à ralentir entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne.

Un accident s'est aussi produit à Bruxelles, Avenue de la Reine à hauteur du Pont Jules de Trooz. La bande de droite est bloquée vers l'A12