Inondations, 2 ans plus tard: le 15 juillet désormais considéré comme une journée européenne de commémorations

C'est vraiment une journée de commémorations qui s'est tenue ce samedi à Chaudfontaine... Une commémoration un peu ambivalente. Les autorités, Frans Timmermans, ont rencontré les familles des victimes. Ils ont déposé une gerbe sur le pont à Chaudfontaine, où 4 des 39 victimes sont décédées.

Mais deux ans plus tard, on le sent bien dans l'état d'esprit des sinistrés, l'heure n'est plus vraiment à l'avant, au jour des inondations, mais vraiment, à l'avenir. On pense à l'avenir, on pense à l'après et c'est un sentiment qui est partagé aussi par les autorités. Donc ils cherchent des solutions pour que ce genre de catastrophe ne se reproduise plus.