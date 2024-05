Isaura Maenhaut et Anouk Geurts prennent la tête en 49erFX

Maenhaut et Geurts ont terminé 5e, 6e, 12e et 1re des quatre régates organisées jeudi pour prendre la tête avec 42 points. Elles comptent trois points d'avance sur les Polonaises Aleksandra Melzacka et Sandra Jankowiak et cinq sur les Françaises Sarah Steyaert et Charline Picon.

La Grande Motte accueille aussi les championnats du monde de Nacra 17 où Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen sont remontés à la 21e place avec 86 points après neuf régates. Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs ont gagné une place et se classent 36es avec 128 points et Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien 42es avec 150 points. Les Italiens Ruggero Tita et Caterina Banti occupent toujours la première place avec 12 points.