Jasper travaille pour une grande entreprise de transport, mais il livre avec un véhicule inattendu : "Je me sens mieux que dans ma camionnette"

Dans les grandes villes, les vélos sont de plus en plus nombreux. A Bruxelles, par exemple, leur nombre a augmenté de 11 % en 10 ans. Mais quand il faut transporter des choses lourdes, son utilisation est plus compliquée mais elle reste possible.

Hassan et Annie ont un point commun : ils sont tous les deux livreurs à Bruxelles depuis plus de 20 ans. Ils sont aux premières loges pour témoigner de l’évolution de la circulation dans la capitale. "C’est de pire en pire. On ne sait plus circuler, on ne sait plus se garer", dit Annie. "C’est toujours difficile pour se garer, pour livrer", confirme Hassan.

Jusqu’il y a deux ans, Jasper était comme Annie et Hassan. Lui aussi partait d’un dépôt en périphérie pour livrer des tonnes de marchandises, en ville. Depuis, il a troqué son camion pour un énorme vélo cargo.

Je me sens mieux sur mon vélo que dans ma camionnette

Du matin au soir, chaque jour de l’année, Jasper fait ses livraisons à vélo. Et quand on lui propose de retrouver le confort de sa camionnette, voici sa réponse : "Je préfère le vélo, c’est beaucoup plus agréable. Je bouge plus. Je me sens mieux sur mon vélo que dans ma camionnette". Avec son vélo de six mètres de long, Jasper se faufile dans la circulation bruxelloise. Dans sa remorque, il peut charger jusqu’à une demi tonne de marchandises. Cerise sur le gâteau, il n’a pas de problème de parking. Ce vélo unique a été imaginé par un ingénieur allemand. Il a coûté le prix d’une petite camionnette mais vu qu’il ne perd pas de temps dans les embouteillages, il est beaucoup plus efficace pour les livraisons en ville.

"Il fait son tour. Le midi, quand il est vide, il revient. Il recharge et il repart. On peut aller jusqu’à 50 arrêts, ce qui est le double de ce qu’on fait avec une camionnette", précise Johan De Brauwer, le directeur général de Ziegler Belgique. On a réussi à déplacer tout notre appartement Le transport à vélo ne concerne pas que les professionnels. Avec des amis, Dali s’est lancé le défi de déménager exclusivement à vélo : "Le pari est devenu réalité, on s’est lancé et dans une super ambiance, on a réussi… en plusieurs fois bien sûr à déplacer tout notre appartement". Pour transporter ses affaires, Dali a pu compter sur l’ASBL remorquable. 14 antennes qui proposent des remorques de vélo, en libre-service, des engins construits à Bruxelles. "On avait envie d’un système qui soit plus durable, qui soit plus local et donc du coup on fabrique tout ici. Quand on les fabrique nous-mêmes, on peut les réparer aussi comme on veut", souligne une responsable. Un système d'emprunts