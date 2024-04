"Je subis tout le temps des moqueries" : vivre avec un handicap visuel, un combat quotidien

Pour mieux comprendre ces difficultés sociales, Monique nous donne rendez-vous chez elle. Alors qu'elle se fait couler un café, la senior aborde avec nous la délicate question… des moqueries. "Je subis tout le temps des moqueries. On vit avec, mais on fait semblant de ne pas les entendre", explique-t-elle. Sa maitrise fragile des outils numériques altère aussi la qualité de ses relations. "Les gens préfèrent passer par mon mari parce que ça va plus vite. Je suis frustrée de ne pas pouvoir le faire, mais c'est comme ça", déplore Monique.

De l'autre côté, pour Mucyo l’usage des réseaux sociaux est loin d’être un problème. Il dispose d'un logiciel de synthèse vocale pour l’épauler. L'application lui décrit ce qui est visible à l'écran. Mucyo est encore jeune, mais son expérience lui permet déjà de prendre un certain recul sur son handicap et sa vie sociale. "Pour les questions d'amour, par exemple, c'est plus compliqué car je dois me sentir à l'aise", explique-t-il.

Un handicap visuel qui façonne leur existence