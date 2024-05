"Élu par qui?": le label "élu produit de l'année" est-il un gage de qualité?

Des labels comme celui-ci, il y en a des centaines, mais tous ne sont pas encadrés par l’Etat. Même constat dans le rayon des vins : certains sont attribués par des jurys composés de professionnels… Et d’amateurs. Pour y voir plus clair, les organisateurs de ce concours nous ont ouvert les portes de leur cave.

"Ce sont des dégustateurs de six nationalités différentes. Inévitablement, ils n’ont pas forcément les mêmes goûts, les mêmes attentes d’un vin. Mais, quand il y a un consensus, ça veut vraiment dire que le vin est exceptionnel", dit Thomas Costenoble, directeur du Concours mondial de Bruxelles.

Le concours existe depuis trente ans. Au total, quatre sessions par an sont organisées durant lesquelles les bouteilles sont dégustées à l’aveugle.

"Au total, ça fait 15.000 bouteilles sur l’année qui vont être trillées, anonymisées et vérifiées avant la dégustation", explique Thomas Costenoble, directeur du Concours mondial de Bruxelles.

Moins de 30 % des vins seront médaillés et pour participer au concours, il faut mettre les moyens. "Le concours est ouvert à tous les producteurs, pour autant qu’il commercialise les bouteilles qu’il y a derrière", souligne ce dernier. "On leur demande des frais de participation de l'équivalent de 180€. Ce n'est pas très cher pour l’avantage et l’outil marketing dont ils peuvent bénéficier lorsqu’ils ont une médaille".

Après la compétition, les organisateurs détiennent deux bouteilles échantillon. L'objectif ? Éviter les fraudes.

Cette rigueur n'est cependant pas appliquée à tous les concours, il faut donc bien se renseigner avant l'achat. Certains produits labellisés peuvent aussi coûter plus cher qu'un article équivalent sans label.