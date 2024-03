Jean-Denis Lejeune se dit épuisé par les demandes de libération conditionnelle de Marc Dutroux: "Qu'on le libère et advienne ce qui adviendra"

À l'occasion des 20 ans du procès Dutroux, RTL retrace ce procès hors norme et réunit sur son plateau Gino Russo et Jean-Denis Lejeune. Interrogés au sujet de la potentielle libération du tueur en série responsable de la disparition de leurs filles, les papas de Julie et Mélissa ont parlé à cœur ouvert. "À un moment donné, ras-le-bol", a lâché Jean-Denis Lejeune. Tous les six mois, il y a une demande de libération conditionnelle. Ça nous fatigue et ça fatigue les gens", considère le papa de Julie. "Qu'on le libère", a-t-il dit "afin d'être quitte de tout ça et advienne ce qui adviendra. Mais qu'on arrête de nous casser les pieds tous les six mois avec la libération possible de Marc Dutroux".

