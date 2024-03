Pas de jardin mémoriel pour Julie et Melissa à Sars-la-Buissière: le dossier a été déposé avec 48h de retard

La demande de subvention, essentielle pour la concrétisation d'un lieu de mémoire en hommage à Julie et Mélissa, a été soumise avec un retard de 48 heures, ce qui a conduit à son rejet. Gino, le père de Mélissa, exprime sa déception face à cette décision, soulignant l'importance d'honorer la mémoire de Julie et Mélissa à travers un lieu tangible. "Il faudra quelque chose, on prendra le temps qu'il faut. On attend un retour du bourgmestre, Lucien Baudouin, qui m'a expliqué il y a 4-5 mois, que c'était la ministre Tellier qui avait les cordons de la bourse des aménagements ruraux de la région, et qu'elle n'a pas voulu...", a-t-il expliqué.

Il insiste sur la nécessité d'une présence durable pour honorer l'existence des jeunes filles : "Il faut que ce soit indélébile, il faut une trace que Julie et Mélissa sont passées par Sars-la-Buissière".