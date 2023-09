Jusqu'à 9000 euros pour certains véhicules: il y a du changement dans la taxe de circulation en Wallonie

Pour un SUV électrique, la taxe de mise en circulation, passe même à plus de 1750 euros, soit 29 fois plus qu’actuellement. Concrètement, la Wallonie se basera sur le nombre de chevaux de la voiture, son carburant, ses émissions de CO2, l’âge du véhicule mais aussi et surtout son poids. Les plus grosses voitures seront les plus taxés.

Pour les voitures les plus polluantes et les plus lourdes, la taxe de mise en circulation pourra même grimper, jusqu’à 9000 euros. Mais pour les petites voitures électriques, le tarif sera moins important qu’aujourd’hui. "Il y a d'une part l'effort d'aller vers l'électrique plutôt que le thermique", dit Philippe Henry, ministre wallon de la Mobilité (écolo). "Et de choisir des voitures à plus petit gabarit. Et donc des électriques vont avoir une taxe plus basse qu'aujourd'hui, qui peuvent descendre jusqu'au plancher et 50 euros."

Ces changements s’appliqueront à toutes les nouvelles immatriculations, à partir du 1er janvier 2025.