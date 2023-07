La Belgique 5e chez les garçons en U19, 9e chez les filles

Per Gevers, Tim Giltia et Louis Laffineur se sont imposés 3 sets à 1 contre l'Italie dans leur match de classement pour la 5e place après avoir été battu, avec Tom Closset et Alessi Massart en plus, en quarts de finale par l'Allemagne où la Belgique a hérité d'une balle de match, et donc d'une balle de podium.

Les Belges avaient battu les Pays-Bas en 8es de finale.