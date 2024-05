La cueillette des fraises a débuté pour les producteurs belges: seulement pour certains, trouver de la main d'oeuvre est un challenge

Depuis plusieurs jours, les producteurs belges ont démarré la cueillette des fraises. Le pic de la récolte, qui s'annonce très bonne cette année, aura lieu aux alentours de la mi-mai. Ce fruit, on l'adore, mais on connait finalement très peu de choses à son sujet.

La fraise, c'est le symbole de la belle saison : goûteuse et savoureuse à la fois. Sébastien cultive 12.000 plants de fraises, une partie est hors-sol, mais la grande majorité est en pleine terre. "Les avantages sont gustatifs, les fruits sont bien meilleurs et pour les plants, il y a plus ou moins un tiers de différence, les pleines terres produisent beaucoup mieux, je pense que c'est dû au calibre qui est beaucoup plus gros en pleine terre qu'en hors-sol", explique-t-il.

Contrairement aux fraises cultivées dans le sud de l'Europe, la fraise belge possède un parfum incomparable et est généralement coupée à maturité. "On peut introduire des produits, mais après floraison, on ne le fait pas, contrairement aux pays étrangers où ils ont une gamme beaucoup plus large de produits phytosanitaires et où le gouvernement est moins strict", analyse le producteur.