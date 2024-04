"La drogue est toujours plus forte que vous": Nicolas, ancien toxicomane, avait sombré dans la violence

À l'époque, Nicolas est à l'école et veut devenir boucher, pourtant très vite, il tombe dans la drogue. "J'étais en plein dans la jeunesse, là où je dois profiter un maximum de la vie. Quand on est jeune, on se croit invincible, on pense que rien ne peut nous arriver", confie-t-il.

Son parcours dans le monde de la drogue commence avec la cigarette, puis le cannabis. "Après, on a passé à un stade. J'ai commencé l'héroïne, la cocaïne" témoigne ce Liégeois.

"J'ai fait du mal à mes proches. J'ai perdu mon papa. Je savais qu'il n'en avait plus longtemps. Je n'ai même pas pris soin de mon papa", avoue-t-il avec émotion. La drogue devient alors sa priorité, reléguant tout le reste au second plan.