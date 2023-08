La pénurie de logements étudiants s'accentue à l'Université Saint-Louis et à l'ULB

Pour l'année académique 2023-2024, l'Université Saint-Louis a reçu 378 demandes, 251 pour les étudiants qui ont besoin d'un logement à l'année et 127 pour ceux d'échange. Mais l'établissement ne dispose que de 159 kots.

"On ne peut satisfaire, à-peu-près, que 42% de la demande", note Laurence Albert, directrice du Service des Affaires étudiantes et sociales (Saes) de l'Université Saint-Louis. "Je dis à-peu-près car un kot peut servir deux fois pour les étudiants d'échange puisqu'ils ne viennent que pour quelques mois. Mais il y a clairement une pénurie", détaille-t-elle. "L'ouverture des demandes a commencé le 3 avril. Sur une semaine, nous avions autant de demandes que de capacités. Mon ressenti, c'est qu'il y en a de plus en plus."