"La rénovation énergétique a un coût": comment diminuer l'empreinte carbone de son logement sans exploser le budget?

La décarbonisation en matière de logement serait trop axée sur l’isolation thermique, au détriment d’autres solutions comme la décarbonisation du chauffage. Pompes à chaleur, pellets et autres alternatives seraient plus avantageuses financièrement et accéléreraient la transition climatique. "Le fait de se chauffer avec une pompe à chaleur générera moins de carbone qu’un système traditionnel et les énergies fossiles classiques", explique Jacques Fraipont, consultant au guichet énergie de Namur.

Comment peut-on s’y prendre pour décarboner son logement et en même temps faire des économies d’énergie ? "La démarche la plus pertinente est de d’abord faire un audit logement, comme ça on fait un état des lieux du bâtiment", recommande Jacques Fraipont. "Et puis après on essaye de diminuer la perte énergétique du bâtiment, et donc là ce sera par l’isolation. Viendront après les systèmes de ventilation et de chauffage".

Les trois Régions se sont fixé l’objectif d’évoluer d’ici 2050 vers un parc de logements économe en énergie, doté d’un score PEB (Performance Énergétique des Bâtiments) d’en moyenne 100 kWh par mètre carré pour les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale, et de 85 kWh par mètre carré pour la Région wallonne.