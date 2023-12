La Wallonie débloque 10 millions en plus pour la biodiversité: voici comment l'argent sera utilisé

Il y a quelque temps, la région wallonne lançait son programme "Yes We Plant". Il consiste à planter des haies et des arbres afin d'améliorer la biodiversité. Pour continuer sur cette lancée, la région a décidé de débloquer 10 millions d'euros supplémentaires à destination des communes. La ville de Namur, qui participe au programme, a déjà placé plus de 11 000 arbres sur son territoire. "Ici, il y a quasiment 1 an jour pour jour, on a planté une soixantaine d'arbres et 280 m de haies libres", explique Charlotte Mouget, échevine de la transition écologique à Namur.

La plantation d'arbres impacte positivement l'environnement. À certains endroits, des effets sont déjà visibles sur la biodiversité. "Le plus important du travail à faire maintenant, c'est d'identifier les zones, les lieux. Aller vérifier aussi si c'est faisable. L'intérêt, il est au bénéfice de toutes et tous. (…)", précise Charlotte Mouget. Ces nouveaux budgets concernent 262 communes en Wallonie. Le montant des enveloppes oscille entre 15 000 et 150 000 euros. Les travaux de plantation devront être réalisés avant fin 2027. "Jusqu'ici, depuis 4 ans, on sent vraiment un enthousiasme important au niveau des communes, à planter. (…) L'objectif, c'est de pouvoir continuer à les soutenir avec ce budget, qui est donné à l'ensemble des communes en Wallonie, parce qu'on sent que la population est vraiment très réceptive et très enthousiaste", s'enthousiasme Céline Tellier, ministre wallonne de l'environnement, de la nature, du bien-être.

Le programme "Yes We Plant" a déjà atteint son objectif avec plus de 1,2 million d'arbres plantés et 3 000 km de haies au compteur.