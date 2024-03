L'an dernier, près de 5.000 plaintes ont été envoyées auprès l'AFSCA: "Six sur dix étaient fondées"

Qui dit plainte auprès de l'AFSCA (l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), dit enquête et contrôle. "On est à un peu moins de six plaintes sur dix qui sont fondées, qui ont donné lieu, sur place, au constat qu'il y avait des manquements", indique Aline Van Den Broeck, porte-parole Afsca. "Il s'agit soit des manquements que les consommateurs avaient évoqués dans leur plainte soit d'autres manquements. Mais donc six plaintes sur dix ont donné lieu à des mesures concrètes dans l'établissement en question."

Le premier motif des plaintes: l'hygiène. "On regarde la propreté des sols, on vérifie que tout est bien nettoyé", montre cette agente de l'AFSCA pendat un contrôle surprise. Ces plaintes concernent la propreté générale de l'établissement, l'hygiène du personnel et la présence éventuelle de nuisibles comme des souris.