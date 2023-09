À l'approche de la saison de la grippe, les spécialistes rappellent l'importance de la vaccination

En ce mois d'octobre, c'est le début de la campagne de vaccination, l'un des outils de prévention le plus efficace selon les spécialistes. Pourtant, les plus de 65 ans, qui représentent 90% des décès de la grippe, sont de moins en moins à se faire vacciner. "Il y a non seulement un risque, pour les personnes qui sont déjà malades, de faire des formes plus graves de la grippe. Mais il y a aussi chez les personnes qui se sentent en bonne santé, un risque de tomber dans une fragilité plus importante quant à d'autres maladies", éclaire Aurore Girard, vice-présidente de la SSMG, la société scientifique de la médecine générale.

Chaque année en Belgique, ce sont 500.000 personnes qui sont touchées par la grippe. L'hiver dernier, le virus a agi de manière modérée et irrégulière, comme l'explique Marc Van Ranst, virologue à la KU Leuven. "L'année passée, nous avons eu une saison grippale tout à fait normale. Le début de l'épidémie était déjà en décembre, donc pour le moment on ne peut pas savoir quand ce sera pour cette année".

L'année passée, 57% des personnes de plus de 65 ont fait le vaccin. C'est bien en-deça des 75% recommandés par l'OMS. Pour lutter contre le virus, Aurore Girard donne quelques astuces. "Premièrement, il y a les gestes classiques pour éviter toute infection, donc bien se laver les mains, se moucher dans un mouchoir jetable, porter un masque si on a des symptômes, et se faire vacciner si on est à risque"

Selon les dernières données fournies par Sciensano, le nombre de cas de grippe en Belgique est actuellement plus faible que ces cinq dernières saisons. "Cela s'explique certainement par le temps chaud et ensoleillé de ces dernières semaines. Le nombre de cas risque de remonter prochainement. On voit également que la charge de travail des médecins généralistes augmente", confirme Marc Van Ranst.

Selon une étude américaine, plus de 20% des personnes âgées hospitalisées suite à une grippe, présentent une incapacité permanente ou une perte d'autonomie à long terme. Cette année, le vaccin peut être administré tant par les médecins généralistes que par les pharmaciens.