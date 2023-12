L'assurance incendie de Jean a augmenté de 166€ en trois ans: que se passe-t-il ?

Combien payez-vous votre assurance incendie ? "Trop cher !", estime Jean qui nous a écrit via le bouton orange Alertez-nous. Il nous explique qu'en trois ans, il paie 166 euros de plus. Jean ne comprend pas pourquoi ça augmente autant.

Il augmente, donc en fonction de l'évolution des coûts et des prix. En janvier 2024, il va encore grimper. On passe de 1032 (juillet 2023) à 1041 (janvier 2024).

Quand votre prime sera-t-elle indexée selon l'indice ? A la date de renouvellement annuel de votre contrat.

Votre prime peut aussi grimper, parce que certains assureurs augmentent les prix. A cause des catastrophes naturelles qui sont de plus en plus nombreuses, ils doivent pouvoir faire face aux indemnisations plus importantes.