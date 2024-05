Le 8 mai n'est plus un jour férié en Belgique: que signifie cette date exactement?

Cette date du 8 mai a été symbolique jusque dans les années 70, elle était un jour férié en Belgique. "Nous regrettons que ce moment de mémoire ait été retiré", indique Jean-Pierre Michils, responsable du collectif de la Coalition du 8 Mai. "C'était un jour férié en Belgique comme en France. Giscard d'Estaing, dans une politique de rapprochement avec l'Allemagne, a décidé de supprimer ce jour férié. La Belgique a suivi. Et puis, comme Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a rétabli le jour de congé en France. Mais ça ne s'est pas fait en Belgique", rappelle l'invité de Frédéric Delfosse sur Bel RTL. "Nous revendiquons qu'on redonne à cette journée un côté férié, c'est-à-dire un moment de souvenir." Et c'est surtout ce point qu'insiste Jean-Pierre Michils. "Nous ne voulons pas un congé de vacances simples, mais nous voulons qu'on sache pourquoi ce jour est un jour férié. Le 11 Novembre est un jour férié, mais avec le temps, un certain nombre de gens ne savent plus pourquoi. "

Pour rappel

La Coalition du 8 mai commémore la défaite du nazisme et invite à agir contre le fascisme La Coalition du 8 mai, qui regroupe des syndicats, la Fédération des étudiants francophones ainsi que des acteurs du monde culturel et académique, organise mercredi des actions tout au long de la journée pour commémorer la défaite de l'Allemagne nazie à cette date en 1945. Elle plaide également pour que le 8 mai redevienne un jour férié officiel dans le pays. "Il s'agit d'une date historique", rappelle la coalition, déplorant qu'"aujourd'hui, l'extrême droite revient, d'abord en chaussons, ensuite avec ses bottes". Le collectif appelle donc à rétablir le 8 mai comme jour férié officiel "pour se souvenir, pour mettre en garde, pour défendre (...) Pour que jeunes et moins jeunes puissent voir où peut mener la haine et quelle bête immonde est le fascisme". "C'est en connaissant son passé et en restant vigilant quant à nos libertés constitutionnelles que l'on pourra effectuer les bons choix aujourd'hui et dans le futur, afin que cette horreur de l'Histoire ne se répète jamais", recommande encore l'appel, publié sur le site de la coalition. Celui-ci pointe que le jour de la libération demeure férié dans de nombreux pays voisins, comme la France et les Pays-Bas. Mais en Belgique, le jour férié du 8 mai a été supprimé en 1974 si bien qu'"aujourd'hui, la mémoire du 8 mai s'est estompée". La coalition organise mercredi diverses activités pour commémorer la libération, notamment la lecture en matinée des noms de résistants assassinés à l'Enclos des fusillés à Schaerbeek. Au sud du pays, un débat sur le fascisme sera par exemple organisé à l'Université de Namur, tandis que des prises de paroles fleuriront à Liège au Monument national de la résistance. Un concert gratuit antifasciste clôturera la journée à Charleroi.