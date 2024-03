Le changement climatique partiellement à l'origine de la hausse des allergies au pollen

Selon un rapport récent de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 50% de la population sera touchée par des problèmes d'allergies d'ici 2050, contre 30% actuellement. "On a de plus en plus de patients qui arrivent soit avec de nouveaux symptômes, qu'ils n'avaient pas les années précédentes, soit des patients qui se savaient allergiques, mais qui développent d'autres allergies ou des allergies plus sévères", explique Marie Minet, allergologue à la clinique Notre-Dame à Gosselies.

Les allergies liées au pollen ont fortement augmenté ces dernières années, chaque fois avec un peu plus d'avance. "Avant c'était fort limité à une certaine période de l'année, et maintenant je commence à être impactée de plus en plus tôt par les allergies", déclare Valeria, patiente atteinte d'allergies.

Parmi les raisons évoquées, nos nouveaux régimes alimentaires, les médicaments que nous prenons, les pollutions extérieures, mais aussi le réchauffement climatique. "On remarque que les saisons polléniques sont de plus en plus précoces dans l'année, surtout pour les arbres à floraison précoce, mais il y a aussi les pollens qui deviennent de plus en plus concentrés dans l'air et leur pouvoir à créer des allergies également".

Les hôpitaux réalisent de plus en plus de tests pour tenter de déterminer les différentes allergies. "On observe réellement une augmentation de l'afflux des patients pour tout ce qui est demande de test d'allergies que ce soit pour les pollens, les acariens, les médicaments, l'alimentation, ...", constate Deborah Olivieri, infirmière à la clinique Notre-Dame à Gosselies.

Parmi les symptômes des allergies: les conjonctivites, trachéites, l'eczéma, l'asthme, ou, dans des cas plus sévères, des malaises et des chutes de tension. Depuis 20 ans, ces pathologies très lourdes sont quatre fois plus importantes, alors il faut prévenir les patients, leur apprendre à réagir. "Ça peut être de prendre un antihistaminique, de la cortisone, un inhalateur pour de l'asthme, et parfois même l'auto-injection d'adrénaline", dit Marie Minet.