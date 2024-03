Le Conseil supérieur de la Santé demande d'interdire la publicité pour l'alcool: "Cela nous pousse à la surconsommation"

"Alors ce n'est pas tout à fait nouveau. Déjà en 2018, le Conseil supérieur de la Santé s'était prononcé en faveur de cette mesure parce qu'effectivement la publicité nous influence, influence notre manière de consommer de l'alcool et nous pousse à la surconsommation. C'est le seul psychotrope pour lequel on peut encore faire de la publicité. Est-ce qu'on peut trouver ça normal ? C'est quand même la deuxième cause de mortalité évitable juste derrière le tabac. Ça nous semblerait anormal de revenir à de la publicité pour le tabac. Eh bien, il est temps aussi qu'on mette fin à la publicité pour l'alcool".



Et vous pensez aussi qu'on pourrait aller plus loin en matière d'interdiction d'alcool chez les jeunes ? Expliquez un peu votre position, justement.



"Alors l'idée, c'est plutôt de mieux clarifier la législation en matière de vente d'alcool. Aujourd'hui, il y a deux paliers, 16 ans et 18 ans. 16 ans, en gros, pour faire simple, pour la bière et le vin et 18 ans pour tous les autres alcools. On sait que l'alcool a un impact particulièrement important sur le cerveau et en particulier sur un jeune cerveau en phase de maturation, qui d'ailleurs, pour le rappel, est en phase de maturation jusqu'à 25 ans. L'idée ici est de mieux protéger effectivement les jeunes cerveaux, en relevant ce palier à 18 ans, de manière à ce que cela soit plus cohérant en termes de santé publique".



Parmi les autres demandes, le Conseil supérieur de la Santé voudrait que le prix minimum de l'alcool soit fixé.