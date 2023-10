Le Grand Baromètre: faut-il légaliser le cannabis en Belgique?

Faut-il ou non légaliser le cannabis ? La question fait débat depuis des années chez nous alors que plusieurs de nos voisins autorisent sa vente et sa consommation. Nous vous avons posé la question dans le cadre de notre Grand Baromètre RTL INFO, Ispos, Le Soir-Het Laatste Nieuws-VTM.

Doit-on légaliser le Cannabis ? À cela, 35 % des Belges répondent oui, 48% non et 17% ne se prononcent pas. Il est intéressant de pointer les différences qu’ils existent entre les réponses des francophones et des néerlandophones. Seuls 31% des Flamands sondés sont pour alors que 45% des Bruxellois et 40% des Wallons sont pour sa légalisation. "Ça dépend de la façon de voir le cannabis", dit Antoine Boucher, chargé de communication à l’ASBL Infordrogue. "Est-ce que ça va aider les gens ou les enfoncer? C'est différent d'une communauté à l'autre. Donc ça se reflète dans la réponse au sondage."

L'Etat doit-il organiser la vente?