Le mazout classique 50S va disparaître du marché à partir du 1er avril: quel impact sur nos installations?

Le mazout classique (50S) disparaîtra du marché au 1er avril. Une variante moins polluante mais plus chère le remplacera. Selon la fédération, la hausse sera de 36€ pour une commande de 2.000l. Cependant cette légère variation des prix sera englobée dans les variations liées au marché. Le consommateur ne devrait pas voir de grosses différences.

Dès le 1er avril, le 50S ne pourra plus être commercialisé, indique la Brafco (Fédération belge des Négociants en combustibles et carburants). Seul le mazout 10S pourra encore être vendu, un mazout de chauffage comprenant tout au plus 0,001% de soufre. Un carburant contenant le moins de soufre possible est meilleur pour l'environnement.