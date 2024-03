Le nombre de personnes sans logement en Belgique atteint 50.000, "avec des chiffres alarmants pour les enfants en Wallonie"

Pour la quatrième année consécutive, la Fondation a soutenu les équipes de recherche UCLouvain CIRTES et LUCAS KU Leuven dans la réalisation de nouveaux recensements en Belgique des personnes sans-abri et sans chez-soi fin 2023. Pour cette édition, des dénombrements ont été menés dans 11 communes de l'arrondissement Mons-Borinage, à La Louvière, et dans 34 communes de la province de Luxembourg. En Flandre, des décomptes similaires ont eu lieu à Anvers, Gand et Louvain.

Après quatre éditions, un tiers des communes et la moitié de la population belges ont déjà été couverts. À partir de ces données, une extrapolation a été réalisée à l'aide de la KULeuven. En Wallonie, on estime ainsi à 19.055 le nombre de personnes en situation de sans-abrisme et d'absence de chez-soi. Au nord du pays, l'estimation est de 19.479 personnes. Si on ajoute les plus de 7.000 personnes recensées à Bruxelles, lors du dernier décompte de l'organe régional Bruss'help, on approche les 50.000 personnes.

La proportion d'enfants confrontés au phénomène varie d'une Région à l'autre: près de 25% en Wallonie et plus de 30% en Flandre et en Communauté germanophone.

"Le recensement montre que les besoins sont criants en Wallonie avec des chiffres alarmants pour les enfants", commente Caroline George, senior coordinatrice de programme Justice sociale et Pauvreté à la Fondation Roi Baudouin. "L'étude confirme que ne regarder que les personnes en rue ne permet pas de cerner l'ampleur du phénomène de sans-abrisme."