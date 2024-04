"Ces églises font partie de notre histoire": Marc, habitant de Charleroi, déplore la démolition de plusieurs églises dans sa région

Marc est né et a grandi à Charleroi. Mais depuis quelque temps, ce carolo voit les églises de sa région disparaître. Laissées à l'abandon, elles sont ensuite démolies. Mais, ces lieux chargés d'histoire pourraient connaître une autre fin et être réhabilitées pour servir à la collectivité. C'est ce que souhaitent Marc et les habitants de la région, mais aussi l'asbl "Communauté Historia" qui protège le patrimoine wallon. Explications.

"Nous sommes révoltés par la décision de la ville de démolir plusieurs de nos églises". Marc, habitant de Charleroi, nous a contactés via le bouton orange Alertez-Nous pour dénoncer la disparition des églises dans sa région. "Après Sainte Marie de Lodelinsart l'année passée, à présent ce sont Saint-Éloi de Charleroi nord et Saint Basile de Couillet qui sont menacées de démolition. À ce rythme, la plupart des églises vont y passer", déplore-t-il.

Marc est né et a grandi dans la région. "Voilà l'église de Charleroi Nord, complètement à l'abandon", déplore ce carolo, juste devant l'édifice en question. "Elle est condamnée, on ne sait même plus y accéder. On a l'impression que la ville a une volonté de laisser aller les bâtiments jusqu'au point où ils deviennent insalubres et qu'on ait plus d'autres solutions que de les démolir".

Mais la politique de la ville de Charleroi ne va pas dans ce sens, déplore Virgil Declerq: "Depuis plusieurs années, la politique sur la commune de Charleroi privilégie les démolitions d'églises en masse. C'est une politique d'abandon, et un manque total de sensibilité à la reconversion de ce patrimoine qui est durable et qualitatif et qui peut facilement être transformé".

Non loin de là, l’église Saint-Basile va également disparaître du paysage, et les paroissiens de Sainte-Marie ont vu leur lieu de culte détruit il y a 4 ans. La population voudrait donner une nouvelle vie à ces bâtiments. Virgil Declerq, président de l'asbl "Communauté Historia" qui s'occupe de protéger le patrimoine wallon, explique: "Pour offrir aux générations un besoin, que ce soit des bibliothèques, des salles d'études pour des blocus... Toute une série de possibilité de transformer ces édifices".

Des rénovations trop coûteuses ?

Le diocèse de Tournai évoque des églises vétustes de l’ère industrielle. Leur rénovation représenterait un budget trop élevé… "Raisonnablement, on ne peut pas demander à une commune de remettre à neuf toutes ces églises, si elles ne sont plus toutes occupées, si elles sont proches l'une de l'autre. La majorité des églises ne sont pas classées, c'est sur fond propre des communes, et malheureusement, on connaît l'état des finances communales", précise Loris Resinelli, responsable du service fabriques d’église à l'évêché de Tournai.

"L'église Saint-Eloi est fermée au public depuis de nombreuses années pour des raisons de sécurité à l'intérieur du bâtiment. Après autant d'années, il n'y a plus de communautés de chrétiens qui fréquentent les lieux... On ne peut pas demander aux communes de dépenser des millions d'euros pour restaurer les bâtiments et les réaffecter au culte alors qu'il n'y a plus de besoins au niveau pastoral, ce n'est pas raisonnable", estime-t-il.

Alors lorsqu’une église est détruite ou désaffectée, Maura Moriaux, historienne de l'art qui travaille pour le Centre interdiocésain du patrimoine et des arts religieux (Cipar), répertorie chaque objet lié à la pratique du culte dans un inventaire. "L'objectif est d'avoir une idée générale de tout ce qui est conservé à l'intérieur pour ensuite pouvoir définir où est-ce qu'on va placer les choses une fois que la désaffectation sera effective", détaille Maura Moriaux.

Une fois listés, tous ces objets peuvent être réaffectés à d'autres églises, comme par exemple les chaises ou tout mobilier qui n'a pas trop de valeur, explique l'historienne de l'art du Cipar. "Mais à partir du moment où on aborde la question du patrimoine, ce qu'on qualifie plutôt d'artistique et d'historique, on va d'abord envisager un lieu de conservation qui soit adéquat pour pouvoir préserver en bon état. Pour ce qui est des objets très précieux, voire exceptionnels, on pourra soit se rediriger vers une église qui dispose d'un système de sécurité suffisant, voire vers une mise en dépôt dans une institution muséale", précise-t-elle.

L’arrondissement du diocèse de Tournai comprend 532 églises. 27 ont été désaffectées ces 10 dernières années. La démolition d’un édifice religieux comme celui de Saint-Eloi reste extrêmement rare.