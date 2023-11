Le "Plan Grand Froid" activé en Wallonie dès mercredi: voici à quoi serviront les millions d'euros prévus pour aider les sans-abris

L'initiative vise à assurer un "accueil inconditionnel et permanent" 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 aux personnes sans abri ou très précarisées. Les opérateurs de terrain de cette opération sont coordonnés par sept relais sociaux urbains établis à Charleroi, Liège, La Louvière, Mons-Borinage, Namur, Tournai et Verviers.

Par ailleurs, des moyens additionnels à hauteur de 3,6 millions d'euros ont été dégagés pour renforcer le dispositif wallon des abris de nuit. "Ce sont des moyens structurels qui permettront un accueil encore plus professionnel et spécifique aux problématiques des personnes et ce, tout au long de l'année. Ils permettront l'engagement de personnel et l'organisation de formations plus spécifiquement pour l'accompagnement des femmes, des personnes consommatrices ou dépendantes et la gestion des violences", selon un communiqué de la ministre wallonne de l'Action sociale, Christie Morreale (PS).