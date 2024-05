La pyrale du buis est de retour dans nos jardins: en cas d'infestation, il faut agir vite

"Quand on les voit, il faut arrêter tout ce qu'on fait et pulvériser directement. Il faut aller dans une jardinerie chercher le produit, il ne faut pas laisser attendre un jour ou même un demi-jour. Il faut agir directement. L'idéal, c'est le spinosad", préconise Damien Pussemier, horticulteur et pépiniériste.

Dans les cas graves, il faudra couper le buis, et surtout le brûler. Le passage au compost risque de faire une culture de pyrales.

Il y a aussi le piège à papillons, à placer avant qu’ils ne pondent, en prévention.

Alternatives au buis

Conscientes des ravages, les jardineries proposent moins de buis. Et incitent à se tourner vers les alternatives comme le houx crénelé. "Le problème, c'est qu'il faut peut-être tailler un peu plus, et puis ce n'est pas vraiment à la mode et ce n'est pas aussi noble que le buis", prévient l'horticulteur.