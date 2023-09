"Le sacrifice, on en fait dans tous les métiers": le secteur horeca en manque de solutions face à la pénurie de personnel

Du coup, pour garder son personnel, de nombreux établissements ont donc adapté plusieurs règles : une fermeture plus tôt, une réduction du nombre de services ou encore, donner plus de temps libre aux employés. "Un nouveau travailleur demande d'avoir des plages horaires bien spécifiques. (…) Le travail est nécessaire, mais il y a aussi la vie à côté, qui fait partie d'un tout pour que l'humain se sente bien", précise Maureen Cezar, gérante d'un établissement.

Parmi les domaines qui souffrent de cette pénurie, c'est surtout en cuisine qu'il est difficile de trouver du personnel. Au point de voir parfois les patrons derrière les fourneaux. "Quand on a un malade ou un blessé, parfois, on doit compenser. Et c'est vrai que, de plus en plus, ma femme et moi, on se retrouve derrière les fourneaux. On doit se souvenir de l'école hôtelière qu'on a faite il y a longtemps", témoigne Frédéric Lambert, gérant d'un restaurant.

Commis de cuisine, réceptionniste hôtelier ou encore serveur, on en demande partout mais on en trouve nulle part. En deux ans, 97.000 travailleurs ont laissé tomber le tablier, dont un tiers, pour en emploi dans un autre secteur que l'horeca.