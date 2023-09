Le train gratuit jusqu’à 26 ans? Voici la proposition du ministre de la Mobilité

Georges Gilkinet (Ecolo) était l'invité de Martin Buxant sur Bel RTL matin. Le ministre de la Mobilité a répondu à des questions sur une proposition ambitieuse, celle de rendre le train gratuit jusqu’à 26 ans. Comment cela va marcher ?

"On a fait un gros travail sur le train depuis le début de la législature avec des investissements programmés pour renouveler le matériel roulant, pour renforcer l’infrastructure qui en a bien besoin. Pour des formules plus attractives pour tous les publics, notamment les jeunes, qui vont bénéficier d’une réduction tarifaire type famille nombreuse sans condition, avec des réductions sur les heures creuses.

Mais je crois qu’il faut aller plus loin et viser une gratuité ou une quasi-gratuité jusqu’à 26 ans. Une gratuité ciblée pour les usagers du train. C’est un coup de pouce pour les jeunes. Il faut essayer de fidéliser le public."