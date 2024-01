Les 400 tracteurs présents à Daussoulx ne partiront pas: "On reste jusqu'à lundi soir"

Les 400 tracteurs seront présents au moins jusqu'à lundi à hauteur de l'échangeur de Daussoulx, près de Namur, ce qui entraîne la fermeture de plusieurs tronçons de la E411, en direction de Bruxelles et de Luxembourg, ainsi que de la E42 vers Liège et Mons. Les manifestants attendent des réponses concrètes de la part des gouvernements wallon et fédéral avant de quitter les lieux. Le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus (MR), est allé à leur rencontre à Daussoulx vers 20h00. Une délégation de la FJA a également été reçue chez son homologue au fédéral, David Clarinval (MR).

Une colonne composée de 15 tracteurs et 15 voitures se rend quant à elle à Enghien via la N7. Des difficultés de circulations sont attendues à hauteur de Hal, en direction du Ring ouest. Les agriculteurs de Wallonie picarde ont indiqué qu'ils s'y rassembleraient. En province de Luxembourg, une colonne de tracteurs est présente sur la N4 vers Namur à hauteur de la borne kilométrique 141, ce qui a entraîné la fermeture de la chaussée.

Que réclament-ils?

Les agriculteurs réclament des législations plus en phase avec la réalité du terrain et des simplifications administratives. Le tout, afin de pouvoir dégager un revenu décent. Ils demandent également que les produits importés en Belgique et en Wallonie répondent aux mêmes normes que chez nous, y voyant une concurrence déloyale. "Nos gouvernements doivent agir et nous voulons qu'ils s'engagent à plaider notre cause au niveau européen", a affirmé Guillaume Van Binst. "La PAC (Politique agricole commune) doit impérativement être revue car le système actuel marche sur la tête." "La réforme de Céline Tellier (ministre wallonne de l'Environnement, ndlr) concernant les produits phytosanitaires est également une aberration. Que l'on ne puisse plus pulvériser à 50 mètres des habitations dans certaines conditions, on peut l'accepter. Mais alors il faut des compensations financières et ce n'est qu'un exemple", a-t-il ajouté. "Au niveau fédéral, il est aussi impératif que les agriculteurs aient plus de poids dans les discussions avec l'industrie de la distribution. Actuellement, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Les prix négociés doivent être plus rémunérateurs pour les agriculteurs."

La FJA est consciente que les actions de blocage sont contraignantes pour la population mais appelle à un soutien général. "Il faut que les citoyens comprennent que nous agissons aussi dans leur intérêt. Une société ou l'agriculture est en péril représente aussi un danger pour toutes et tous. On l'a vu avec l'énergie, dépendre des autres régions du monde peut avoir de nombreux impacts et notamment sur le plan financier. Il faut que nous nous battions tous ensemble pour que cela ne se passe pas en matière d'agriculture."