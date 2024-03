Les adultes qui choisissent de se faire baptiser sont de plus en plus nombreux: "C'est une grande fête et ça ne se passe qu'une fois dans une vie"

Une période de Pâques souvent choisie symboliquement par les adultes qui décident de se faire baptiser chez nous. Et ils sont de plus en plus nombreux, deux fois plus qu'il y a dix ans. Qu'est-ce qui les pousse à faire ce choix sur le tard ?

À 18 ans, Yaël est baptisé. C'est l'aboutissement de plus d'un an de préparation et surtout une étape cruciale dans le chemin personnel du jeune homme. "C'est une grande fête et ça ne se passe qu'une fois dans une vie. C'est mieux que mon anniversaire et donc c'est cette ouverture vers l'ensemble des sacrements chrétiens, vers l'ensemble de la vie chrétienne. Cette vie que je veux mener et donc ça me rend vraiment très heureux", justifie l'étudiant en sciences économiques.

Yaël ne vient pas d'une famille très pratiquante, c'est de lui-même qu'il s'est tourné vers la foi chrétienne. "Étrangement, pour une raison que je ne saurais probablement jamais, un jour j'ai eu envie de lire la Bible. Et en lisant la Bible, c'est très austère au début, mais il se passe quelque chose d'autre qu'en lisant n'importe quel autre livre. On est touché par le personnage de Jésus, on est touché par sa présence et il s'immisce dans notre vie grâce à ça", raconte Yaël.