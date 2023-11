Les agriculteurs wallons "attendaient une décision" concernant le glyphosate: est-il toujours indispensable à leur travail?

L'autorisation d'utilisation du glyphosate va être prolongée dans l'Union européenne. Les agriculteurs wallons attendaient une décision mais "ils ne sont pas pour ou contre le glyphosate", précise Bernard Decock, responsable environnement à la Fédération Wallonne de l'Agriculture. "Mais c'est une molécule qui est indispensable dans notre production agricole."

Le glyphosate n'est jamais utilisé dans l'Union européenne sur des cultures en place. "La molécule est utilisée pour préparer les champs", dit le responsable. "C'est pour enlever les mauvaises herbes ou pour détruire les intercultures, les cultures qu'on voit en période hivernale qui ne seront pas récoltées mais qui apportent de la biomasse aux sols."

Mais si on interdisait définitivement le glyphosate, les agriculteurs pourraient-ils faire sans? "Les alternatives, ça serait soit d'utiliser d'autres molécules pour le désherbage soit d'avoir un recours plus importants au travail du sol", indique Bernard Decock. "Mais ça a un autre type de conséquences: ça a un impact sur le sol, sur l'érosion et c'est aussi des heures de travail plus importantes et donc plus émissions de CO2. Et avec une efficacité très dépendante du climat. Ça pose donc d'autres types de problèmes?"