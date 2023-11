Rebondissement dans l'affaire du glyphosate: la commission européenne renouvelle l'autorisation de cet herbicide controversé

La Commission européenne va renouveler l'autorisation du glyphosate pour une période de dix ans supplémentaires, selon un communiqué de l'institution publié jeudi. Il y aura cependant de nouvelles conditions et restrictions, a-t-elle précisé.

Cette décision fait suite à l'échec des Etats membres de l'UE plus tôt dans la matinée à s'entendre sur la proposition de la Commission de prolonger l'autorisation du produit. Comme ce fut déjà le cas lors d'un premier vote mi-octobre, ils ne sont pas par parvenus à atteindre la majorité qualifiée nécessaire pour valider ou rejeter le texte - soit 15 Etats sur 27, représentant au moins 65% de la population européenne. Divisée sur la question, la Belgique s'est abstenue lors du vote, a appris Belga. "Conformément à la législation de l'UE et en l'absence de la majorité requise dans un sens ou dans l'autre, la Commission est tenue d'adopter une décision avant le 15 décembre 2023, date d'expiration de la période d'approbation actuelle", a expliqué l'exécutif européen dans un communiqué.

"La Commission (...), en collaboration avec les États membres de l'UE, va maintenant procéder au renouvellement de l'approbation du glyphosate pour une période de dix ans, sous réserve de certaines nouvelles conditions et restrictions", a poursuivi la Commission. Ces restrictions incluent l'interdiction d'utiliser le produit comme agent desséchant avant la récolte et la nécessité de mesures de protection pour les organismes non ciblés.