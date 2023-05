"Les conditions sont réunies pour un grand crû": après plusieurs années difficiles, les loueurs de kayak revivent

La descente de Lesse en kayak, ce sont 12 kilomètres en une demi-journée. Evasion et détente aux programmes pour les familles, comme cette famille de Bruxelles qui attendait le bon moment pour se lancer.

"On avait envie de s'amuser, il fait beau, il y a pas mal d'eau : on espère qu'on pourra bien profiter de la Lesse", explique la maman. "Depuis pas mal de temps avec le petit, on espérait pouvoir en profiter, le temps n'était pas au rendez-vous donc on s'était dit qu'au premier dimanche où il ferait beau, il fallait en profiter".