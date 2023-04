Les cours n'auront pas lieu normalement dans cette haute école durant les congés de printemps: les profs doivent s'occuper de leurs enfants

Alors comment la nouvelle est accueillie par les étudiants ? "Je trouve ça très cool. On sort de Pâques où on n'a pas eu cours du tout. C'est un peu le pré-blocus. C'est cool en vrai", estime un étudiant que nous avons interrogé. Un autre enchaîne : "Ça me permettra de bosser sur le blocus à grand pas."

Mais d'autres nuancent: "C'est embêtant, car nous ne sommes pas en classe, on ne peut pas poser de questions aux profs." Ou encore: "Ca nous coupe. On perd du temps d'apprentissage. On va devoir faire à la maison avec des devoirs que la majorité ne va pas faire." Un dernier conclut : "Finalement, travailler à la maison est devenu une norme."

Des professeurs également... parents

"Acquérir une certaine autonomie et développer leur compétence digitale", c'est l'explication donnée par la directrice. Mais il s'agit plutôt d'un compromis entre la direction et les professeurs. Effectivement le nouveau calendrier de vacances scolaires pose des problèmes pour certains professeurs, qui sont également parents, puisque pour rappel, les élèves du primaire et du secondaire vont être en vacances dès le 28 avril, et ce pour deux semaines. Une situation problématique qui concerne un enseignant sur deux dans cette école. Nous avons discuté avec une professeure, qui confirmait que la situation avec ses jeunes enfants en congé était compliquée, qu'elle devait "trouver des solutions".