Les étudiants manifestent contre la réforme du décret paysage

Au coeur des revendications: reprendre certaines règles du décret paysage, mais en retirant toutes les contraintes. Pour le moment, les étudiants inscrits en première année de bachelier doivent réussir tous les cours pour passer dans l'année supérieure et tout cela en deux ans maximum. Sinon, ils ne seront plus finançables et donc concrètement, ils ne pourront plus s'inscrire à l'école.

Auparavant, les étudiants pouvaient aller dans l'année supérieure avec des crédits résiduels. Ils donc veulent revenir à ces règles. C'est la base de leur proposition au gouvernement.