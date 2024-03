Menace terroriste, fusillades...: voici les annonces du Conseil national de sécurité

Un Conseil national de sécurité s'est tenu ce mercredi matin pour discuter de plusieurs dossiers importants. "Nous sommes confrontés à des risques sécuritaires", a déclaré Alexander De Croo. Le Premier ministre a ainsi annoncé le recrutement de 200 nouveaux agents de police d’ici la fin de l'année 2024. Des investissements ont aussi eu lieu au niveau des douanes et de la cyber-sécurité. "Ceux-ci sont nécessaires et portent leurs fruits, mais nous n’atteignons pas encore nos objectifs", a déclaré le Premier ministre.

Concernant les fusillades des dernières semaines en Belgique, Alexander De Croo a indiqué que des opérations vont avoir lieu dans des "zones ciblées".

Le gouvernement fédéral a également nommé de nouveaux patrons pour la police fédérale, la défense et la sécurité de l'État. Il s'agit respectivement d'Eric Snoeck, Frederik Vansina et Francisca Bostyn. Le Premier ministre Alexander De Croo l'a annoncé ce mercredi à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité nationale.

Eric Snoeck et Fransisca Bostyn sont actuellement respectivement chefs par intérim de la police fédérale et de la sécurité de l'État. Il n’est pas surprenant que le gouvernement les nomme désormais officiellement. Frederik Vansina est l'actuel numéro 2 des forces armées belges et figurait donc déjà dans la tranche supérieure pour remplacer le chef de l'armée Michel Hofman. Hofman prendra sa retraite plus tard cette année.