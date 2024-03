Les tests de Benjamin Maréchal: faut-il payer très cher pour un bon robot de cuisine?

Connectés, multitâches et intuitifs, les robots de cuisine multifonction facilitent la vie et apportent un gain de temps pour certaines familles. Pourtant, leurs prix font souvent réfléchir et rebutent la plupart des portefeuilles.

Qui va remporter le match ?

Avec l'aide de Loïc, fou de cuisine, Benjamin Maréchal va donc mettre un duel deux machines : Le TM6 de Thermomix et le Monsieur Cuisine Connect de Lidl.

Les deux robots se différencient par leur prix, l'un à 1.499 euros et l'autre à 449 euros. Le robot de cuisine de Lild propose aussi plus de recettes, 200 contre 136 recettes pour le Thermomix. Au niveau des écrans, il n'y a pas de différence, par contre le TM6 chauffe plus que le robot de Lild, avec 30 degrés en plus.

Après avoir préparé sa bolognaise en utilisant les deux robots, Loïc, fou de cuisine, a fait une dégustation à l'aveugle. Au niveau gustatif, Loïc préfère la bolognaise préparée par le robot de chez Lidl. Il avoue néanmoins avoir une légère préférence pour le Thermomix.