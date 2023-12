Les propriétaires d'animaux se préparent au bruit des feux d'artifice à la nouvelle année: "Je préfère rester avec mes chiens"

À quelques jours du nouvel an, les maîtres des chiens de ce parc le savent : les feux d'artifice vont causer du stress. "Ils ont peur, on essaie de fermer les fenêtres et de les rassurer. Mais ce n'est pas toujours évident" indique la propriétaire d'un chihuahua. "Il a vraiment très peur, je préfère rester avec eux", indique la maîtresse de deux malinois.

Pour se préparer au mieux, Nicole, propriétaire d'un chat, est venue dans une clinique vétérinaire chercher des conseils pour ses chats. "Quand il y a des feux d'artifice, c'est la catastrophe". Morgane Margot, vétérinaire dans cette clinique, donne quelques conseils basiques : "Pour les chiens, il vaut mieux le promener avant pour les défouler et ensuite, les mettre dans un espace assez calme. Si possible, ne pas les laisser seuls le soir du réveillon", indique la vétérinaire. En ce qui concerne les chats, d'autres solutions existent : "Leur donner des calmants est une possibilité".