Les sentiments "sont partagés" chez Audi Brussels, où certains ouvriers ont repris le travail ce matin: les dernières infos en direct

Ce mardi marque la reprise progressive sur base volontaire du travail au sein d'Audi Brussels, à l'arrêt depuis le 9 juillet et l'annonce de la restructuration. Au total, quelque 300 personnes sont attendues. A 6h, une trentaine d'ouvriers sont entrés dans l'usine. Des sous-traitants bloquent l’entrée principale, mais il y a six autres entrées alternatives, donc les ouvriers arrivent à rentrer, indique Dominique Bray (CNE).

Les ateliers de tôlerie et de peinture sont les premiers à se remettre en route ce mardi. Demain, les ateliers de montage, de production des batteries et d'assemblage final suivront. Cela représente le gros de l'entreprise, d'après Pascal Delbrulle, délégué FGTB.

Cette relance dépendra cependant aussi de la fourniture des pièces par les sous-traitants d'Audi Brussels, à propos desquels les syndicats n'ont aucun retour, la direction de l'usine les renvoyant vers la direction de ces sous-traitants.

Un 3e conseil d'entreprise (CE) extraordinaire

Au lendemain de la manifestation à Bruxelles pour soutenir les travailleurs d'Audi Brussels, un 3e conseil d'entreprise (CE) extraordinaire, organisé dans le cadre de la phase 1 de la loi Renault sur les licenciements collectifs, est prévu de 10h00 à 13h00. Audi a annoncé le 9 juillet dernier son intention de restructurer l'usine bruxelloise, laissant planer la menace d'une fermeture et la suppression potentielle de 1.500 emplois dès octobre prochain, puis de plus de 1.100 autres l'année prochaine.

Les syndicats auront l'occasion d'encore y poser des questions et espèrent des réponses de la direction, notamment sur des pistes alternatives pour le site. "On sait qu'il y a des pistes pour trois investisseurs ou repreneurs. Et nous n'avons toujours pas d'infos concrètes sur une société asiatique et sur son degré d'intérêt", préface Pascal Debrulle, délégué FGTB.