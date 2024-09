D'importants embouteillages sur la E40 vers Bruxelles: quel est l'état des routes ce mardi matin?

09h00 L'accident qui s'est produit à Affligem bloque toujours 2 bandes de circulation L'accident qui s'est produit à Affligem sur l'E40 venant de Gand bloque toujours deux bandes de circulation ce qui provoque encore 1h de files entre Erpe-Mere et Affligem vers Bruxelles. Toujours de longues files également entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard vers Zaventem (+30 min). 20 minutes sur sur la fin de l'E40, sur la fin de l'E19 venant d'Anvers, sur le ring intérieur entre Expo et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard.

08h45 Vous ajoutez 1h30 sur 9 km à la suite de l'accident à Affligem L'accident qui s'est produit à Affligem sur l'E40 venant de Gand ralentit fortement votre circulation entre Alost et Affligem où vous ajoutez 1h30 sur 9 km (!). Apparemment toutes les voies de circulation sont actuellement fermées en direction de la Capitale. Les files sont aussi assez importantes vers Bruxelles : + 25 minutes en venant de Liège sur la E40 depuis Bertem, +25 minutes sur le ring extérieur entre Braine-l'Alleud et le Carrefour Léonard. On signale également 15 minutes de ralentissements sur l'E411 entre Achêne et l'Aire de SALAZINE (SA-LA-ZINE) vers Bruxelles suite à un nouveau chantier qui sera actif jusqu'au 4 octobre. Vous perdez aussi une petite quinzaine de minutes en raison de travaux sur l'A54 Nivelles-Charleroi entre Jumet-Nord et Lodelinsart vers Charleroi.

08h33 D'importants embouteillages sur la E40 vers Bruxelles Un accident sur l'autoroute E40 entre Gand et Bruxelles à hauteur d'Affligem provoquait mardi, peu avant 08h00, plus d'une heure de file et quelque six kilomètres de ralentissements, a indiqué le Centre flamand du trafic. Celui-ci recommande d'éviter la zone.

Le Centre du trafic préconise de passer par Anvers (vers Hasselt) ou d'emprunter la E17, N16 et A12 (vers Bruxelles). Les circonstances de l'accident, dans lequel un motard serait impliqué, doivent être précisées.

08h09 Accident sur l'E42 et des files conséquentes sur l'E40 Un accident est signalé en bande de gauche sur la E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Marchovelette en direction de Mons. Vers Bruxelles, un accident s'est produit à Affligem sur l'E40 avec de gros ralentissements entre Alost et Affligem (+1 heure) Les files sont aussi conséquentes autour de Bruxelles avec 20 minutes à ralentir sur l'E40 Liège-Bruxelles, sur l'E411 Namur-Bruxelles et sur le ring extérieur entre Waterloo-centre et le Carrefour Léonard vers Zaventem. Des travaux vous ralentissent aussi fortement sur l'E42 Mons-Tournai entre Péruwelz et Tournai-Est. Vous ajoutez 30 minutes vers Tournai. Enfin, un sceau est signalé en bande du milieu sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Seneffe et direction de Bruxelles.

07h33 L'accident à Jemappes provoque des ralentissements On rappelle cet accident dans l'échangeur entre le R5 de Mons et l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Jemappes. 2 Voitures sont immobilisées en bande de droite dans la bretelle vers Bruxelles. 10 minutes de ralentissements sur le R5 entre Cuesmes et Jemappes Vous serez ralentis 10 minutes en venant de Liège sur l'E40 depuis Bertem, sur l'E411 venant de Namur depuis Hoeilaart et sur l'E429 venant de Tournai depuis Tubize. 20 minutes par contre en venant d'Anvers via la E19 entre Malines-sud et Machelen. Enfin, 15 minutes à ralentir dans le sud du Pays sur l'E411 entre l'Aire de Hondelange et Bridel au Luxembourg.



07h12 Un accident à hauteur de Jemappes Un accident s'est produit dans l'échangeur entre le R5 de Mons et l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Jemappes. 2 Voitures sont immobilisées en bande de droite dans la bretelle vers Bruxelles. Quelques files sur le R5 entre Cuesmes et Jemappes Un véhicule est en panne en bande de droite dans le Tunnel de Cointe sur l'A602 en direction du Luxembourg. Les files habituelles sont bien présentes sur le ring intérieur entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard puis entre Strombeek-Bever et Machelen et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo (3 x 10 min).

06h32 Un véhicule en panne sur l'A602 Un véhicule est en panne sur l'A602 Chênée - Loncin à hauteur de Liège en sortie du Tunnel de Cointe en direction de Bruxelles. La bande de droite est soustraite au trafic. On rappelle cet accident qui s'est produit peu après 5h30 sur l'E411 Namur-Luxembourg à hauteur de Longlier. La bande de gauche est bloquée en direction du Luxembourg. A Bruxelles, déjà 10 minutes à ajouter sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo.