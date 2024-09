Audi Brussels: le travail va-t-il vraiment reprendre ce mardi?

L'usine Audi Brussels ne sera pas complète demain, ce sera même très progressif dans les jours qui viennent puisque seule la carrosserie et la peinture vont reprendre le travail. Ce sont les plus petites sections en termes d'équipe.

Sur base volontaire

On attend 250 personnes demain à 6h pour le shift du matin, puis le relais à 14h avec 250 autres personnes. Et puis surtout, les ouvriers reviennent sur base volontaire. S'ils ne sont pas assez nombreux, ce sera difficile d'avancer sur les lignes de production. On pense notamment aux sous-traitants qu'on voit depuis plusieurs jours faire le pied de grue devant l'usine. Ils sont au chômage économique depuis plus d'un mois, ils ne touchent quasiment pas d'argent. On a besoin d'eux pour livrer certaines pièces. Alors vont-ils le faire demain ? C'est toute la question. Un conseil d'entreprise est aussi prévu demain vers 10h.