Les travailleurs bloquent le centre de distribution de Lidl à La Louvière: "La balle est désormais dans le camp de la direction"

Les travailleurs bloquent mercredi depuis six heures le centre de distribution de Lidl à La Louvière, a indiqué la FGTB. Un préavis de grève à durée indéterminée avait été déposé mardi après le licenciement, lundi, d'un délégué FGTB, membre du conseil d'entreprise, et celui, mardi, d'un candidat aux prochaines élections sociales.

Le syndicat réclame la réintégration immédiate du délégué licencié, en première instance. "La direction reste sur ses positions, d'où le lancement de la grève mercredi à 6 heures. La balle est désormais dans le camp de la direction. Nous restons ouverts à la discussion. Le centre est à l'arrêt et je ne peux rien prédire actuellement quant aux conséquences sur la distribution", a souligné Sabrina Lossignol.

Le centre logistique de Wallonie à La Louvière est le plus grand centre distribution de Lidl (117.000 m2). Il est situé sur la plateforme multimodale Garocentre. Il approvisionne les magasins en provinces de Hainaut, Brabant wallon et en région bruxelloise. Il emploie actuellement 279 personnes, ouvriers, employés et jeunes travailleurs confondus.