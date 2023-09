Les trottinettes en libre-service perdent du terrain à Bruxelles: leur nombre va bientôt drastiquement diminuer

Elles vous agacent, surtout lorsqu'elles prennent de la place sur nos trottoirs, ou elles vous enchantent, pour vous déplacer facilement en ville : l'utilisation des trottinettes en libre-service va évoluer.

À Paris, les trottinettes électriques à disposition de la population, c'est fini, et chez nous, on fait le ménage : 15.000 trottinettes seront retirées et des zones de stationnements vont être aménagées, dès janvier prochain. Les usagers ne pourront "terminer" son trajet s'ils le font en dehors d'une zone dédiée, délimitée sur la voirie, et actuellement en cours de déploiement partout à Bruxelles. Certaines communes mettent déjà en application cette mesure et les autres suivront dans les prochains mois.