Les voitures de Sabine et Michelle tombent en panne après un passage dans une station-service à Soignies: du sable dans le carburant?

Sabine est tombée en panne. Sa voiture a été stoppée net. Pour l'infirmière, pas de doute, un passage à la pompe est en cause pour 11 litres d'essence.

"J'ai eu des ratés. J'ai su revenir deux fois et puis ensuite, dépanneur. Au garage, ils ont constaté qu'il y avait plein de sable partout", indique-t-elle.

Une demi-heure plus tard, ce lundi-là, Michelle a vécu la même mésaventure. Coût jusqu'ici: plus de 700 euros. "Les frais sont assez conséquents. Ma voiture n'est pas encore réparée et est allée deux fois au garage. Quand j'atteins les 4.000 tours, elle se met en sécurité", explique-t-elle.

Ce vendredi matin, la station est en plein contrôle. Le contenu de la cuve est sondé. Il y a bien des dépôts partis à l'analyse pour en connaître la nature. Le gérant transmet les plaintes à sa compagnie d'assurance. En cas de problème technique avéré, la fédération se montre rassurante.