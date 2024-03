Les voitures électriques deviennent de plus en plus abordables

Actuellement, seule une voiture électrique sur 10 est achetée par un privé en Belgique. "L'offre est en train de s'étendre, avec plus de 100 modèles disponibles dans les concessions belges. On peut s'attendre à avoir de plus en plus de modèles abordables", précise Christophe Dubon, porte-parole de la FEBIAC. L'objectif ? Démocratiser l'accès à l'électrique sur le marché.

Plus abordable à l'avenir

Le coût élevé s'explique en partie par l'augmentation du prix moyen d'une voiture électrique, qui a progressé de 39% depuis 2015. Toutefois, les constructeurs soulignent que cette technologie deviendra plus abordable à l'avenir, à l'instar de la technologie hybride qui est aujourd'hui largement disponible à bas coût. Ils tablent sur l'effet d'échelle et le développement de nouvelles technologies pour rendre les véhicules électriques plus accessibles aux consommateurs.