"L'essentiel, c'est l'accompagnement avec dignité": face aux funérailles toujours plus chères, les cagnottes ont de plus en plus de succès

C'est une dépense qui peut peser lourd dans les familles en deuil : celle des funérailles. Il arrive parfois que certaines familles ou amis fassent un appel sur les réseaux ou sur certains sites spécialisés pour constituer une cagnotte pour le paiement des obsèques, ou même parfois, juste pour acheter une gerbe de fleurs.

Sur Leetchi, leader des plateformes de cagnottes en ligne, les obsèques représentent 20 % des cagnottes publiques créées. C'est la deuxième thématique la plus représentée, après les projets solidaires. Les cagnottes consécutives à un décès peuvent atteindre des montants importants. "La cagnotte, c'est un phénomène de société. En ce sens que les familles sont de plus en plus recomposées. (...) Et il y a un deuxième point : en Belgique, malheureusement, celui qui assume les funérailles, il est responsable des dettes du défunt", précise Jean Geeurickx, président de la Fédération Wallonne des entreprises de pompes funèbres.