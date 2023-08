L'Europe est devenue un marché "porteur" pour les trafiquants de drogue: comment arrive-t-elle chez nous?

La cocaïne qui arrive en Belgique provient d’Amérique du Sud et plus exactement de 3 pays : 70 % vient de la Colombie, 20 % du Pérou et 10 % de Bolivie. Cela représente environ 2000 tonnes de cocaïne pure qui seront coupées et recoupées tout au long de son circuit de distribution.

Les Colombiens sont des producteurs de gros volumes qui travaillent pour différentes mafias européennes. Un marché mondial très lucratif qui est estimé à près de 10 milliards d’euros par an.