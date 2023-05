Lutte contre le cancer: une centaine de projets analysés lors d'une réunion de la commission scientifique du Télévie

C'est une étape importante aujourd'hui pour les chercheurs et chercheuses du télévie. La commission scientifique se réunit. Son but est répartir les 11 millions d'euros récoltés lors de la dernière édition du Télévie. Au total, 117 dossiers de candidature ont été rentrés entre le 1er février et le 1er mars 2023. Il faut à présent faire une sélection.