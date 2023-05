Inondations et crues: ce nouvel outil disponible en Belgique donne des prévisions à 7 jours

Le constat est sans appel: de plus en plus de catastrophes naturelles frappent notre planète et ses habitants. Leur fréquence augmente, leur intensité aussi. De récentes estimations relayées par Google précisent que 250 millions de personnes dans le monde sont concernées chaque année par des phénomènes climatiques extrêmes, menaçant leur vie ou leur cadre de vie, et les répercussions économiques atteignent 10 milliards de dollars.

Et les modèles se sont améliorés: en un an, les prévisions sont passées de 48h à 7 jours , permettant aux autorités, mais donc aussi à tous ceux qui s'inquiètent, de pouvoir anticiper une situation d'inondation critique.

Le modèle hydrologique identifie si une rivière en crue est susceptible de causer des inondations en traitant des données évidentes comme les précipitations, d'autres données météorologiques et la situation des bassins de rétention alentours. Il génère une prévision du niveau d'eau de la rivière dans les jours suivants.

Le modèle d'inondation simule le comportement de l'eau lorsqu'elle se déplace dans la plaine inondable sur la base des prévisions hydrologiques et de l'imagerie satellite. Cela permet de savoir quelles zones vont être affectées et à quelle hauteur le niveau de l'eau va monter.

"En combinant ces modèles, nous sommes en mesure d'atteindre une précision sans précédent. Cela signifie que nous pouvons fournir des prévisions plus précises et plus exploitables pour permettre aux gouvernements, aux organisations humanitaires et aux citoyens de prendre des mesures pertinentes et de sauver des vies", explique Google.